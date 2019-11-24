محافظ الوادي الجديد في حالة نشاط قبل حركة التغييرات

يجري محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية يومية لأحد مراكز المحافظة؛ لدعم المشروعات المقامة بكل مركز، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، بعد حصول قرية بولاق على المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي، وحصول مركز الفرافرة على المركز الخامس بنفس المسابقة.



ويأتي ترشيح بقاء محافظ الوادي الجديد في منصبه، كونه أبرز المحافظين النشطاء والميدانيين، والذي أحدث طفرة كبيرة في مجال الزراعة والاستثمار في المحافظة، وأثبت وجوده في فترة قصيرة لتلبية مطالب المواطنين، والاهتمام بالمحافظة، وخاصة مشروعات الشباب الفريدة من نوعها التي يتبناها بنفسه، مثل مشروع سم العقرب، ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومشروع إنتاج الحرير من دود القز، وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، وهذا أقصر طريق لإثبات الذات بين المحافظين السابقين.



وكان لمحافظة الوادي الجديد نصيب كبير واهتمام واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي جمع وفد المحافظة مع الرئيس في الاتحادية، وحظت المحافظة بتوصيات كثيرة، منها: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للقضاء على مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من الآبار الجوفية في عملية الزراعة، فضلًا عن دراسة سبل التحفيز للقضاء على ندرة الأطباء بالمحافظة بشكل عام والوادي الجديد، إلى جانب تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد، من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور، الأمر الذي سيحافظ بدوره على تراث المنطقة، ويساعد في استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها بإنشاء مجمع نموذجي مميكن بمحافظة الوادي الجديد، يضم كل المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية، وكذلك استمرار العمل على تقنين وتسوية التعديات على الأراضي بالمحافظة.