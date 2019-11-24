تعرف على أهمية التحول الرقمى فى جذب الاستثمارات (فيديو)

قال المهندس أحمد الليثي، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يعني ربط جميع الخدمات المقدمة للمواطن ببعضها البعض، حيث يتم ربط استهلاكه للكهرباء بفاتورة تليفونه، ومدى استحقاقه الدعم من عدمه.



وكشف "الليثي"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، عن أهمية التحول الرقمي، لافتًا إلى أنه يسهم في جذب الاستثمارات نتيجة تسهيل الإجراءات للمستثمرين، منوهًا بأن هناك 50 ألف موظف يتم تدريبهم حاليًا على التحول الرقمي، وكيفية العمل عليه بكفاءة مضبوطة.



وأشار "الليثي"، إلى أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" يسهم في تغطية مصر وبعض الدول العربية والإفريقية بالبيانات والاتصالات، مما يسهم في عودة مصر لريادتها مرة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

