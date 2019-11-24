أستاذ آثار: انتظروا مزيدا من الاكتشافات بسقارة

قال الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الإعلان عن اكتشاف 75 تمثالًا لقطط و25 صندوقا خشبيًا في سقارة، هو نواة لاكتشافات كثيرة في هذه المنطقة التي كان يهيمن عليها الإله سوكر، وكان يسيطر على المدافن وهذه المنطقة المقدسة.



وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، أن وجود هذا الكم من المومياوات للإلهة باستت "القطة" والجعران الكبير الذي يرمز لإله الشمس في مصر القديمة، يعني أنها خبيئة، أي أنه في أوقات الفوضى والتهديد للمناطق في أيام الهكسوس كان يتم جمع مومياوات الآلهة المقدسة ووضعها في مكان آمن، وربما يكون هذا المكان الآمن منطقة سقارة حاليًا.



وأوضح "إبراهيم"، أن منطقة سقارة منطقة واعدة، وعلى الرغم أن الحفر في هذه المنطقة مستمر منذ بداية القرن الثامن عشر إلا أنها لم تنطق بالكلمة النهائية في مجال الاكتشافات، متوقعًا الإعلان عن مزيد من الاكتشافات بهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

