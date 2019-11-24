النظام الإيراني تتعهد بمعاقبة المحتجين

سلطت صحيفة ديلي صباح التركية، اليوم الأحد، الضوء على قمع السلطات الإيرانية للمحتجين في إيران، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تتعهد بمعاقبة المحتجين والذين ادعت أنهما مرتزقة وراء أعمال الشغب والعنف في الشوارع.



وكان قد حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد من أن إيران ستعاقب بشدة المحتجين الذين اعتقلوا بسبب موجة من أعمال العنف في الشوارع التي اندلعت بعد ارتفاع حاد في أسعار الوقود.



ونوه فيلق الحرس الثوري الإيراني، بإنتهاء الاضطرابات يوم الخميس بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 16 نوفمبر الجاري، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ بأن أسعار البنزين سترتفع بنسبة تصل إلى 200 ٪.



الاضطرابات هي أسوأ أعمال عنف منذ اندلاع الثورة الخضراء في عام 2009، عندما قُتل عشرات المحتجين على مدار عدة أشهر.



وامتدت الاضطرابات إلى 100 بلدة ومدينة على الأقل، حيث طالب المتظاهرون كبار المسؤولين بالتنحي.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل حوالي أسبوع أنه تم اعتقال حوالي 1000 متظاهر.



ونقلًا عن مسؤولين إيرانيين، قالت وكالة فارس للأنباء اليوم الأحد إنه تم اعتقال 180 شخصًا بسبب الاحتجاجات التي شهدت إغلاق الطرق السريعة وإضرام البنوك ومراكز الشرطة والنهب.



في غضون ذلك، حذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري الدول الإقليمية من العواقب إذا ثبت أنها تتدخل لإذكاء الاضطرابات الأخيرة في إيران.



ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن جهانجيري قوله "يتعين على بعض دول المنطقة أن تعرف أنها لن تعيش حياة سهلة في المنطقة إذا وجدت أدلة تظهر أنها تدخلت لإثارة الاضطرابات في إيران".