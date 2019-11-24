وكالة الفضاء المصرية: لم نحدد موعدًا لإطلاق "طيبة- 1"

نفي الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ما تردد بشأن تحديد ميعاد لإطلاق القمر الصناعي طيبة- 1، الأول للاتصالات، بعد تأجيل إطلاقه في 22 نوفمبر، من قِبل شركة "آريان سبيس" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم جويانا الفرنسى، بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.



وتابع، في تصريحات خاصة للدستور: "من غير المنتظر صدور أي بيانات أخرى إلا بعد انتهاء الاجتماع رفيع المستوى الذي يعقد الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة لتحديد مدى الاستعداد للإطلاق الاثنين، أو استمرار العمل".



يذكر أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.