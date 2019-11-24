اليمن والولايات المتحدة يبحثان آخر المستجدات

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني الدكتور منصور بجاش مع نائب وزير الخارجية الأمريكية ليندر كينج، مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت ميليشيا الحوثي الرافضة لمبادرات السلام.



وأشار بجاش - على هامش (حوار المنامة)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد - إلى جهود الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن ومنطقة البحر الأحمر وباب المندب.



ولفت إلى مساعي مليشيا الحوثي - وبدعم من إيران - لاستثمار الحرب ومعاناة الشعب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي من خلال تهديد الملاحة البحرية في مضيق (باب المندب)، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة والعمل على إيجاد حل سياسي مستند للمرجعيات الثلاث.



من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية في اليمن ولجهود الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث.