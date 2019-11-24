هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام أولى تداولات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها لدى إغلاق أولى تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل الأجانب والعرب على غالبية أسهم السوق المتداولة.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.4 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 32. 0%، بما يعادل 44.4 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 14050 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى " اى جى اكس 70" بنسبة 64. 0%، بما يعادل 3.5 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 539.25 نقطة، وسط هبوط واضح في قيم وأحجام التعاملات التي لم تتخط مستوى 254.5 مليون جنيه فقط، بتداول حوالي 52.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 10.6 ألف صفقة بيع وشراء.