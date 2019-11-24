قنديل: صلاح نصر البنّاء الأعظم لجهاز المخابرات المصرية

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان قريبا من جماعة عبد الحكيم عامر التي أطيح بها بعد هزيمة 1967.

وأوضح في حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاح نصر حوكم فيما يسمي بقضية "انحراف المخابرات"، وحكم عليه بالسجن 40 سنة، وبعدها أفرج عنه في عهد الرئيس السادات بعد انتصار أكتوبر.

وتابع أنه لا يمكن اختصار سيرة صلاح نصر في قضية انحراف المخابرات، وعزله بعد الهزيمة، ولكن صلاح نصر يظل واحد من البنائين العظام في تاريخ الدولة المصرية، فهو البنّاء الأعظم لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي نشأ في سياق صدام مع إسرائيل، والذي نفذ عمليات عظمى في عهد صلاح نصر وبعده، لأن الجهاز ليس شركة تابعة لصلاح نصر.

واستكمل أن صلاح نصر له جهد وطني عظيم في تأسيس جهاز المخابرات، ولا يمكن أن نتنكر له، لمجرد أننا لا نحب صلاح نصر.

وواصل أن الذي أسس جهاز مخابرات مصرية عليه القيمة، ويعد الآن من أقوى أجهزة المخابرات في الدنيا كلها، هو صلاح نصر.