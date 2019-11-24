شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

وجه خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة إلى نادي "الهلال" السعودي بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا.



وقال خليفة بن حمد، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نبارك لنادي "الهلال" تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.. مونديال الأندية بانتظاركم".



وتم تتويج فريق "الهلال" السعودي اليوم الأحد، ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه في إياب نهائي البطولة أمام فريق "أوراوا ريدز" الياباني بهدفين نظيفين دون مقابل.



وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس الخليج رقم 24، والتي ستقام في قطر، كما أعلن الاتحادان الإماراتي والبحريني لكرة القدم عن مشاركة المنتخبين الإماراتي والبحريني في البطولة المقرر انطلاقها في الفترة من 24 نوفمبر حتى 6 ديسمبر بنظام المجموعتين.



وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين قد اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في هذه البطولة التي ستقام في قطر للمرة الأولى منذ عام 2004.