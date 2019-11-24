ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 28 ألف دولار أمريكى

ضبطت نقطة تفتيش من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، راكبًا حاول السفر بـ28 ألف دولار، مخالفًا بذلك قانون النقد المصري الذي يحظر السفر بما يزيد على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.



وكانت الخدمة المعينة بنقطة تفتيش في المطار قد اشتبهت أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة متجهة إلى أبوظبي بالإمارات في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على المبلغ المالي مخبأ داخل إحدي الحقائب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب، وجارٍ عرضه على النيابة العامة للتحقيق.