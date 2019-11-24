المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب بتدخل الحكومة العراقية

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الحكومة العراقية بالتدخل العاجل بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين.



وأضافت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يجب وقف التدهور الأمني في محافظتي ذي قار والبصرة في بغداد، بعد أن تمت عمليات حرق وتدمير لحقت بالأبنية الحكومية ومنازل مسئولين ومكاتب أحزاب وتيارات سياسية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات عراقية.



يُذكر، أن محافظة البصرة تشهد تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلًا عن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.