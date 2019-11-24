حسن حسنى عن شائعة وفاته: "عايزين يموتونى بالعافية"

علق الفنان الكبير حسن حسني، على شائعة وفاته التي انتشرت للمرة الخامسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى وصفها بالسخيفة لما تسببه من إزعاج له ولأولاده، ولأسرته في عالم الفن، قائلا: "عايزين يموتوني بالعافية".



وتابع في تصريحات خاصة للدستور: "لكل أجل كتاب، ومش عارف الناس بتستفيد إيه لما بتخض الناس علىَّ، ولا وجه الاستفادة إيه من نشر خبر زي ده من غير ما يتأكدوا؟!".



وأكد حسن حسني، أنه لم يتلق إلى الآن أي عمل فني يخوض به السباق الرمضاني 2020.



وكانت شائعة وفاة الفنان الكبير انطلقت فى أواخر رمضان الماضى ونفاها بعدما انزعج الملايين من هذه الشائعة وانهالت الاتصالات من كل بلاد العالم للاطمئنان على صحته.