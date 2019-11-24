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نادين نجيم تتألق بالأبيض فى أحدث ظهور لها (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت "نادين" بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية أوت فيت من اللون الأبيض، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، و"مكياج" بسيطا أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، معلقة عليها بقولها: "بتمنالكم نهار أحد مبارك وأبيض مثل قلوبكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، نوال كامل، نعمة بدوي، رواد عليو، هيام أبوشديد، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.

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