السودان يُرحب بالتعاون مع اليمن فى قطاع التعليم العالى

رحبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، انتصار صغيرون، بكافة أشكال التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين السودان واليمن.



وأكدت صغيرون، لدى استقبالها اليوم الأحد، سفير اليمن في السودان، عمر عبدالله المداوي، استمرارية الاتفاقيات والشراكات العلمية التي تجمع بين البلدين، على المستوى الوزاري ومستوى الجامعات في البلدين.



وأشادت بالعلاقات المتميزة والمتينة، التي تربط شعبي البلدين ثقافيا وتاريخيا ووجدانيا، معربة عن أملها في ترسيخ كل هذه القيم والمكاسب لصالح شعبي البلدين عبر بوابة التعليم الجامعي.



من جانبه، أشاد سفير اليمن في السودان، بدور الجامعات السودانية في تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في كافة قطاعاتها ومؤسساتها التعليمية والمهنية والقيادية، منوها بأواصر هذه العلاقة الممتدة.



وأكد أن رغبة الطالب اليمني في الدراسة بجامعات السودان، تمثل طموحا، معربا عن أمله في دفع تلك الميزة التفضيلية من الجانبين إلى الأمام، خاصة في ظروف التغيير الذي يشهده السودان.