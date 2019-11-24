الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا.. والقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 15 28

الإسكندرية 16 29

بلطيم 14 29

مطروح 17 26

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 18 25

دمياط 17 24

الزقازيق 15 30

الإسماعيلية 16 30

السويس 15 29

العريش 10 24

رفح 10 25

رأس سدر 15 26

نخل 06 25

نويبع 16 26

طابا 15 25

كاترين 02 23

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 12 30

بني سويف 12 30

المنيا 12 31

أسيوط 12 31

سوهاج 13 30

قنا 14 29

الأقصر 15 31

أسوان 16 31

أبوسمبل 15 30

الوادي الجديد 13 31

شلاتين 20 28

أبورماد 21 27

حلايب 22 25

رأس حدربة 22 25.