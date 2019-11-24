"مكافحة الإدمان": تجربة "الصندوق" أصبحت بيت خبرة للعديد من الدول العربية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن هناك وفدًا إماراتيًا قام بزيارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج المرضى.



وأضاف "عثمان"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن زيارات الوفد تتضمن زيارة مقر دراسة أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة، فضلًا عن زيارة بيت التطوع، وهو أول مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية.



وأشار "عثمان"، إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا وقويًا مع الأشقاء في الإمارات، حيث إن هناك تعاونًا وثيقًا مع شرطة دبي في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن تجربة صندوق علاج الإدمان المصري أصبحت بيت خبرة للعديد من الدول العربية، إذ إن هناك تنسيقًا مع العديد من الدول كالسودان والسعودية والإمارات، لنقل التجربة المصرية لها.

