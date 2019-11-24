الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

ناقش قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية الفريق تييري بوركهارد - الذي يزور الإمارات حاليا - سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى أيضا - خلال اللقاء - بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أوسع وأرحب.