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عالم

الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
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ناقش قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية الفريق تييري بوركهارد - الذي يزور الإمارات حاليا - سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى أيضا - خلال اللقاء - بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أوسع وأرحب.

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