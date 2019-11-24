حمو بيكا في رسالته لريهام سعيد: "أطالب المسؤولين بالنظر إلي"

وجه المطرب الشعبي حمو بيكا، رسالة شكر للإعلامية ريهام سعيد، بعد دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بيكا، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكر خاص للإعلامية المتألقة ريهام سعيد، على دعمها ليا، ومش بشكرها كإعلامية بالعكس أنا بتقدم لها بالشكر على إنها مصرية بتدعم ابن بلدها المصري".

وتابع بيكا: "أطالب جميع المسؤولين بالنظر إلي، وأنا تحت أمر أي طلب لمصر بلدي، وبتوجه أيضا بالشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها، ودعوتهم ليا، وأنا أيضا برفع علم بلدي في أي دولة ودول إخواتنا الأشقاء".