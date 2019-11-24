أستاذ استثمار: مصر تعمل على تكوين شراكة استراتيجية كبيرة فى إفريقيا

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن منتدى إفريقيا 2019 من أهم المنتديات التي تنظمها الدولة المصرية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على حضوره بجانب مجموعة من قادة ورؤساء الحكومات الإفريقية، ومشاركة المنظمات والهيئات الدولية والقطاع الخاص، من أجل دفع عجلة التنمية داخل القارة الإفريقية.



وأضاف "بدرة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تعمل على أن تكون لها شراكة استراتيجية كبيرة في إفريقيا منذ تحقيقها لمنطقة التجارة الحرة في مايو الماضي، لافتًا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعود بالنفع على كل القاطنين بالقارة الإفريقية والذين يقدروا بحوالي مليار و200 مليون نسمة.



وأشار "بدرة"، إلى أن الدولة المصرية تقوم بإرسال العديد من الرسائل، خلال هذا المنتدى للمجتمع الدولي، والمؤسسات العالمية تحث على الاستثمار في المشروعات الاقتصادية القادمة التي ستربط القارة الإفريقية بعضها البعض.

