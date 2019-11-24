الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ميس حمدان تستعرض رشاقتها فى جلسة تصوير جديدة (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:16 م
ميس حمدان
ميس حمدان
ياسمين عباس
طباعة
خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالله.

وظهرت "ميس" بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية فستانًا طويلًا مكشوف الأكتاف من اللون الأبيض، منقوشًا بالرسومات الملونة، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، و"بوط" طويلًا من اللون الأحمر، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان، كان مشاركتها في مسلسل "سريع سريع" إنتاج 2019، وشارك في بطولته راشد الشمراني، فايز المالكي، حسن عسيري، إلهام علي، فيصل العمري، خالد الصقر، ريما العلي، سماح زيدان، سعيد القحطاني، سعيد صالح، ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"هوس الموبايلات" يكلف المصريين مليار دولار خلال 8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

منذ حوالي 16 ساعة

زوجة شقيقه: "معتز مطر حرم بنتي من أبوها.. وإخواته مش مسامحينه"

منذ حوالي 19 ساعة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة عمرها 6 أشهر.. والأب: الجن السبب

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا.. والقاهرة 30 درجة

إحالة 8 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة لتحرك قطار دون سائق

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد للسل

المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

أمريكا تحظر جميع أنواع التبغ ذات النكهة

الرئيس نيوز

"الإسكان" تعلن موعد تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية

لصالح الأعمال الخيرية.. فرض رسوم على تذاكر السينما والقطارات

محاكمة 8 موظفين بسكك الحديد شبين إثر تحرك قطار بلا سائق في شبين القناطر

طعنها بالسيف 40 طعنة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل فرارجي لزوجته بالهرم

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون عن حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

غداً.. "علوم القاهرة" تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة

لطلاب الأول الثانوي.. 5 خطوات للحصول على التابلت

عبد الحي عزب: التشريع الإسلامى جاء لضبط سير الحياة على منهج قويم

"التعليم": إتاحة عرض بيانات الطلاب المسددين للمصروفات

إسلام سياسي

فضيحة مدوية للدوحة ..سفارة قطر بلندن وكر للابتزاز والتحرش الجنسي

دانيال.. فيلم دنماركي لمصور صحفي أسره التنظيم يكشف فظاعة داعش

الاحتلال الإسرائيلي يصيب عشرات المواطنين باختناق الغاز جنوب الضفة

السعودية: ممارسات إيران في المنطقة تُعيق الأمن والاستقرار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية بثقافة القليوبية

صيف إفريقى لـ محمد ديب.. رواية بطعم المقاومة

نهضة مصر تفوز بجائزة "عبدالعزيز المنصور" للناشر العربى

الحاج علي: تقليص عدد فعاليات معرض الكتاب عن الدورة السابقة

صفحتنا ع الفيس بوك