ميس حمدان تستعرض رشاقتها فى جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالله.



وظهرت "ميس" بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية فستانًا طويلًا مكشوف الأكتاف من اللون الأبيض، منقوشًا بالرسومات الملونة، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، و"بوط" طويلًا من اللون الأحمر، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان، كان مشاركتها في مسلسل "سريع سريع" إنتاج 2019، وشارك في بطولته راشد الشمراني، فايز المالكي، حسن عسيري، إلهام علي، فيصل العمري، خالد الصقر، ريما العلي، سماح زيدان، سعيد القحطاني، سعيد صالح، ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.