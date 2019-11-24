أمن المنافذ يضبط 12 قضية تهريب

يواصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت الجهود عن ضبط 12 قضية تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع، ماكينة تفتيح وتصنيع كرتون مستعملة، أسطوانات وأحجار قطع، مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات ودراجات نارية، سخانات كهربائية، ملابس، إطارات كاوتش، معسل، زيت شيشة إلكترونية، وساعات يد ذكية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 763 ألف جنيه.



وتمكنت الجهود من ضبط قضيتي تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 326 ألف جنيه، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 49 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة.



وأثمرت الجهود أيضًا عن ضبط 1005 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 290 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات، وتم ضبط 3 قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.