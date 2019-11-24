بعد غياب أكثر من 60 يومًا.. مصادر: محافظ جديد في البحر الأحمر

منذ ما يقرب من 60 يومًا، غاب محافظ البحر الأحمر عن إدارة الإقليم، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين، في مدينة بورسعيد.



وأكد مصدر خاص بديوان عام محافظة البحر الأحمر لـ"الدستور"، أنه من المتوقع رحيل محافظ البحر الأحمر، وذلك عقب غيابه لمدة شهرين، مشيرًا إلى أنه صدر تكليف للدكتورة يسرا عطية بإدارة المحافظة، والقيام بأعمال المحافظة.



وأضاف المصدر، أن محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، لن يستمر في منصبة بسبب حالته الصحية، وبعض الملفات التي أخفق فيها خلال فترة توليه قيادة المحافظة، لافتًا إلى أنه حاليًا يخضع لإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقاهرة.