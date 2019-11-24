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تقارير ومتابعات

التطرف واللاجئون والحدود تسيطر على عروض القاهرة السينمائى

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:08 م
جريدة الدستور
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سيطرت قضايا التطرف والحدود واللاجئين والهجرة على بعض عروض رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41.

ويتناول فيلم "بغداد في خيالي"، الذي يعرض في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ظاهرة التطرف وانتشارها من خلال أفكار شيخ تتحدث عنه قصة الفيلم، من إنتاج سويسري ألماني عراقي بريطاني مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشل متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيره من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبونواس" العراقي في لندن بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

وتسيطر أزمة الحدود على أحداث الفيلم المغربي "من أجل القضية" إخراج حسن بنجلون، ويتم عرضه في تمام الثالثة من عصر اليوم، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم"، والمغنية الفرنسية "سيرين"، اللذين يحاولان الخروج من المغرب تجاه الجزائر من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي بوهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، والعودة إلى المغرب؛ ليكونا حبيسى الجسر الرابط بين البلدين.

ويعرض المهرجان الفيلم الوثائقي الفرنسي "باريس ستالينجراد"، بحضور مخرجته هند المدب، في سينما الهناجر، ويصور الفيلم نضالات اللاجئين وصراعاتهم المستمرة مع الشرطة التي تحاول إخلاء شوارع حي "ستالينجراد" في العاصمة باريس، محاولا استكشاف حياة هؤلاء البشر.

ومن الأفلام المهمة التي تعرض اليوم، "أنا لم أعد هنا"، الذي يعرض على المسرح الكبير، من إنتاج مكسيكى أمريكى للمخرج فرناندو فرياس، كعرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدته 105 دقائق.

ويحكى الفيلم قصة مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه، ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، ويعانى أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا مهما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

وفي السادسة والنصف من مساء اليوم عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، من إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتدور الأحداث حول "ليو لو"، التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

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