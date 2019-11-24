تسبب الوفاة.. أضرار الفاصوليا الحمراء

على الرغم من أن الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، إلا أن هناك مخاطر صحية ترتبط بتناولها، وترصد "الدستور" أبرز هذه الأضرار في سياق السطور التالية:-



- تصيب الإنسان بالتسمم نتيجة الهيماجلوتينين، وهو جسم مضاد يتسبب في تكتل خلايا الدم الحمراء.

- مشاكل الهضم والأمعاء يحتاج الجسم ما يقارب 25-38 ج من الألياف يوميًا، حيث يحتوي كوب معياري واحد من الفاصوليا الحمراء على 13 ج، من الألياف.

- تسبب العديد من المشاكل منها الغازات، آلام البطن، الإسهال.

- زيادة خطر الإصابة بالسرطان لمرضى القلب.

- تناول الفاصوليا الحمراء بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل صحية.



جدير بالذكر أن بعض الدراسات أكدت أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب الذين تناولوا 0.8 ملي جرام من الفولات يوميًا إلى جانب الفيتامينات الأخرى أظهروا خطورة أكبر للإصابة بالسرطان.