فيديو.. استئصال أكبر حصوة فى العالم من كلى مريض بقنا

قال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، إن الفريق الطبي بقسم المسالك البولية في المستشفى نجحوا في إزالة حصوة "قرن" من كلى مريض بلغ حجمها 11 سم، والتي تعد ضمن أكبر الحصوات في العالم.



وأشار "وليم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن وزن الحصوة يصل تقريبًا إلى 250 جراما، وكانت متشعبة وخطرة، منوهًا بأن هذه الحصوة تقارن بثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا عالميًا.



وأوضح أن الفريق الطبي في سوهاج تعامل مع إجرائه لهذه العملية بدقة شديدة، إضافة إلى أنها كانت على درجة عالية من الصعوبة للحفاظ على وظائف الكلى بعد إجراء هذه العملية.

