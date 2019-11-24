ضبط طفل أطلق كلب "بيتبول" على زميله فى بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على طفل أطلق كلبًا شرسًا على آخر في بولاق الدكرور، فعقره الكلب وأصابه في ذراعه، وتحفظت قوات الأمن على الكلب لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتعرض طفل لعقر كلب بمنطقة بولاق الدكرور ونقله والده إلى المستشفى لتلقي العلاج وحقنه بالمصل اللازم، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وأفادت التحريات بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، بأنه أثناء وصلة مزاح بين طفلين أحدهما 16 عامًا والآخر 12 عامًا، تحول الأمر إلى مشاجرة وأطلق الأول كلبًا ملكه على الطفل الآخر فأطبق الكلب فكيه على ذراع الطفل وغرس أسنانه بها، فأسرع والد الطفل المصاب بنقله إلى المستشفى لإسعافه وتبين أنه مصاب بجرح غرسي بالساعد الأيسر.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض معاون المباحث، إلى مسرح الواقعة وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة والكلب نوعه "بيتبول" والتحفظ عليه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الطفل التحقيق.