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عالم

صحيفة أمريكية: واشنطن لن تسمح لتركيا بإنتاج أسلحة نووية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "انترناشيونال بوليسي ديجيست" الأمريكي، أن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لامتلاك سلاح نووي أمر بعيد المنال، فالوعد الذي قطعه على نفسه في اجتماع اقتصادي بمدينة سيفاس يوم 4 سبتمبر خاطئ وغير قابل للتنفيذ.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لتركيا بامتلاك سلاح نووي، على الرغم من أن إسرائيل تمتلك سلاح وتحميه الولايات المتحدة.

وأضاف إنه إذا كان ينظر إلى الإسرائيليين على أنهم انتهكوا حظر التجارب الجزئية، وكذلك تعديل جلين لعام 1977 لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكانت الولايات المتحدة مطالبة بقطع جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتطبيق عقوبات صارمة.

وأشار إلى أن القوى النووية قد خرقت معاهدة عدم الانتشار النووي الذي وقع عام 1968، ووقعت الدول المسلحة غير النووية على الاتفاقية، لتجد نفسها محبوسة في نظام "الفصل العنصري النووي"، حيث اتفقت على عدم حيازة أسلحة الدمار الشامل هذه، في حين أن الصين وروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة احتفظوا بها.

وأوضح أن الخمسة الكبار لم يحتفظوا بأسلحتهم بحسب، بل طوروها ووسعوا من إنتاجها، كما تخلت الولايات المتحدة عن اتفاقيات أخرى مثل معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية واتفاقية القوة النووية المتوسطة المدى، وتستعد واشنطن أيضًا للتخلي عن معاهدة ستارت التي تقصر الولايات المتحدة وروسيا على عدد محدد من الرؤوس الحربية والقاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتستر على التجربة الإسرائيلية لعام 1979 مع فرض عقوبات على الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية، فلماذا يظن أحد أن هذا ليس أكثر من نفاق في موضوع الانتشار؟ ".

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تسمح لتركيا بتصنيع سلاح نووي، أبدًا، حتى إيران التي تقول أنها تطور أسلحتها النووية فهي بالتأكيد على علاقات جيدة مع أمريكا وإسرائيل.

وأشار إلى أن الرئيس التركي مخادع، وتهديداته بامتلاك أسلحة النووية، هي مجرد تهديدات استراتيجية لإجبار الولايات المتحدة على التخلي عن اليونان في جهودهما المشتركة لتطوير مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح أن تركيا تحاول تصدير فكرة المخاوف الأمنية من إسرائيل لأنها تمتلك أسلحة نووية، وتجاهلت إيران التي تطور برنامجها باستمرار، ولكن ما يعلمه العالم أجمع أنه لا يوجد دولة بصدد استخدام هذا السلاح، سوى الهند وباكستان فالقنبلة النووية في العالم القادمة ستخرج من هذه المنطقة فقط، على الرغم من أن استخدام الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي ليس مستحيلًا ولكن صعب.

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