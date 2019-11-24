المبعوث الأممى لليمن يبحث فى صنعاء مستجدات الأوضاع

وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.



ومن المقرر أن يعقد جريفيث، لقاءات مع المسئولين الحوثيين، لبحث آخر مستجدات الوضع اليمني، في مسعى لإنهاء الحرب.



وتأتي زيارة جريفيث، إلى صنعاء عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، والتي أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80 بالمئة خلال الأسبوعين الأخيرين.



وقال جريفيث: "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضًا هائلًا".



وتحدث جريفيث، عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.



وتبذل الأمم المتحدة، جهودا متكررة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه الأسوأ عالميًا.