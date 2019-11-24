المؤبد لـ3 متهمين بجلب 850 ألف قرص مخدر بميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، لاتهامهم بجلب 850 ألف قرص مخدر داخل ماكينات تصوير من الخارج عبر ميناء الإسكندرية داخل البلاد.



صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى على عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش، وأحمد محمد عزت، وأمانة سر أحمد شعبان.



ترجع أحداث القضية رقم 1697 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط حاوية داخل ميناء الدخيلة بداخلها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.



توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النشاط الخارجي إلى محاولة كل من "ص. م. أ"، و"ح.ع.ع"، و"إ.ال.م"، مسئولين عن شركة استيراد وتصدير، إخفاء كميات من الأقراص المخدرة داخل حاوية بميناء الدخيلة البحري مشمولة عبارة عن ماكينات تصوير.



تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيشها وأثناء تنفيذ القرار عثر بداخل الحاوية على 20 ماكينة تصوير تحتوي على مخازن سرية مخفاة بداخلها 850 ألف قرص من مخدر الكبتاجون بقصد لجلبها داخل البلاد والاتجار به.



تم التحفظ على المضبوطات واستدعاء مسئولي الشركة وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.