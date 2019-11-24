انتظام العمل بديوان عام الأقصر.. وتعليمات للمساعدين بضبط الإيقاع

يسير العمل داخل ديوان عام محافظة الأقصر بانتظام، وذلك في ظل وجود إشارات لحركة محافظين مرتقبة، حيث واصل محافظ الأقصر أعماله بداخل مكتبه، كما أنه أجرى عدد من الجولات التفقدية بشتى مناطق المحافظة، كان آخرها جولة يوم السبت، والتي تعد أحد الجولات الثابتة على جدول أعماله.



تفقد محافظ الأقصر في جولته الأخيرة الوحدة الصحية لقرية القبلي قامولا، والتي يتم تطويرها كليًا بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، حيث يتم هدمها وإنشائها لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي قرية القبلي قامولا، وتوابعها، بإجمالي عدد سكان 20 ألف نسمة.



كما تفقد محافظ الأقصر مبنى ديوان مجلس مدينة القرنة، حيث تابع إجراءات تجهيز مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقاعة المؤتمرات بالمركز، كما التقى عددًا من الموظفين ونواب رئيس المدينة، حيث وجه بضرورة حسن سير العمل وإرضاء المواطن بأسلوب لائق، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.



كما وجه بعمل حملة مكبرة مفاجئة على المواقف والميادين بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع اللواء عصام ياسين، نائب مدير الأمن، للوقوف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وعدم مخالفة خطوط السير المقررة لهم، والمعتمدة من إدارة مرور الأقصر.



وأسفرت الحملة عن ضبط 17 مخالفة تنوعت بين زيادة في تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بخطوط السير، وجاري تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الإدارة العامة للمرور بالأقصر.