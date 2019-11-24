ضبط 25 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 25 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية داخل إحدى ثلاجات حفظ المجمدات في القليوبية.



أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، تخزين مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز بنها، كميات كبيرة من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالغربية.



عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجان فنية مشكلة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية ومديرية التموين بالقليوبية، واستهداف الثلاجة المشار إليها وتم ضبط 1252 كرتونة أسماك مجمدة وزنت 25 طنًا و140 كيلو جرام، وتم ضبط المدير المسئول عن الثلاجة، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب الشركة.



وبالكشف الطبي على جميع أنواع الأسماك المضبوطة بمعرفة اللجان المشكلة ورد التقرير يفيد بوجود سائل انفصالي بها، وتغير في الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنية عليها ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.