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حوادث

حبس تباع أشعل النيران فى جسد سائق بالشرقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قررت النيابة العامة بمركز بلبيس في الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس تباع متهم بإشعال النيران في سائق، بسبب خلافات وقعت بينهما على أحقية ركوب السيارة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى بلبيس "تامر. م. أ" 25 سنة، مقيم بمركز بلبيس، بحروق بنسبة 20% في الجسد موزعة على الوجه والصدر والذراعين، واتهم زميلًا له بإضرام النيران فيه بسبب خلافات بينهما في العمل، وتم حجزه بقسم الحروق، وتحرير المحضر رقم 49868 جنح مركز شرطة بلبيس.

وبانتقال قوة من مركز شرطة بلبيس، تبين إشعال "محمود. م" 25 سنة، تباع، النيران في جسد المجني عليه، بعد أن سكب عليه مادة حارقة، بسبب نشوب مشاجرة بينهما على أحقيتهما في ركوب سيارة مملوكة لعم المجني عليه، فجلب المتهم على إثرها زجاجة بنزين كانت متواجدة في السيارة، وسكبها على المجني عليه وأشعل عود كبريت وألقاه على جسد المجني عليه المبلل بالبنزين، أمام أعين الأهالي والمتواجدين بمحيط الحادث.

وحاول أحد الأهالي إسعافه وإطفاء النيران قبل أن تلتهم باقي جسده، فيما تحفظ مجموعة منهم على المتهم لحين وصول الشرطة، وقد اعترف المتهم بفعلته مؤكدًا رغبته في الانتقام من المجني عليه بسبب قيادته السيارة بدلًا من المتهم.

وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجهت له تهمة الشروع في القتل، وأصدرت قرارها المتقدم.

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