جامعة مصر تستضيف مفتى الجمهورية بندوة "توعية الشباب بالمخاطر"

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة بمقرها في مدينة 6 أكتوبر بعنوان "دور المؤسسات الدينية فى توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر"، في الـ12 ظهر الأربعاء المقبل.



وتأتي الندوة في إطار البرنامج الثقافي الذي أعدته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتقوم بتنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.



وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه من المقرر أن يتحدث في الندوة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور طلبة وأساتذة وعمداء الجامعة ونخبة من الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة.



وأضاف الدكتور العزازي، في بيان، أنه تم اختيار هذا الموضوع عنواناً للندوة استمراراً للنهج الذي تسير عليه الجامعة والذى يستهدف في المقام الأول تثقيف الطلاب وتوعيتهم من خلال الندوات واللقاءات المفتوحة التى تتناول موضوعات تتعلق بالقضايا العامة والمخاطر التى تواجه المجتمع المصري.



ولفت رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية يتحدث فى هذا الموضوع من منظور ديني عن أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسات الدينية فى التوعية بالمخاطر التي تواجه الأمة لما لها من تأثير بشكل مباشر فى تشكيل الوعي، وتوصيل المفاهيم الصحيحة للشباب، بعيدا عن أساليب التشويش وتغييب الوعي التي تحرص عليها الجماعات المتطرفة.