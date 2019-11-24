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محطة تل أبيب

بعد "لن يحدث شيء": نتنياهو يرفع شعار .. سنحقق مع المُحققين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيقبل بالقرارات التي ستصدر عن المحكمة في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بقضايا فساد، بعد أن شن هجومًا على سلطات "إنفاذ القانون" بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي والمحققين في جهاز الشرطة، كما شكر أنصاره الذين خرجوا في وقفات احتجاجية لدعمه.

قائلا": أنتم من ينتخب رئيس الحكومة الإسرائيلي، مواطنو إسرائيل، وليس أي شخص آخر"، متابعاًأريد أن أشكر المواطنين الإسرائيليين على الحب الاستثنائي. أعرف أنكم تخرجون إلى المفارق. قبل كل شيء، أنتم في قلبي، شكرا لكم

قال "نتنياهو" خلال فيديو إنه "سيلتزم بقرار المحكمة، سنتصرف وفقًا لسيادة القانون، لا شك في ذلك"، مستدركاً أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق ضد من لم يتبع القانون في مكتب المدعي العام أو الشرطة. يجب أن نحقق بالأمر ونعالجه ونصححه"، ولا أحد داخل إسرائيل يعرف الآلية التي سيتبعها نتنياهو للتحقيق مع المحققين.
وكان نتنياهو قد رفع شعار "لن يحدث شيء لأن لايوجد شيء" خلال الأشهر الماضية حول التهم الموجهة ضده، إلا أنه الآن أصبح يقول "سنحقق مع المحققين" وأطلق مؤيدوه هذا الشعار على اللافتات.
في غضون ذلك، رجّح خبراء قانونيون إسرائيليون، أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لن ينتظر التماسات مطالبة باستقالة نتنياهو، ونظر المحكمة العليا فيها، وإنما يتوقع أن يصدر مندلبليت وجهة نظر، الأسبوع المقبل، يقول فيها إن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم في الأيام القادمة تسليم الحقائب الأربعة التي يشغل فيها منصب وزير، وذلك عقب إعلان تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. والحقائب الأربعة هي: الصحة، والرفاه الاجتماعية، والزراعة، وشئون الشتات.

فيما أفادت " الإذاعة الإسرائيلية" أن القاضي المتقاعد الياهو ماتسا الذي تولى منصب نائب رئيس المحكمة العليا قال إن لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتبر مخففة مقارنة مع ما يمكن ان يضاف اليها من بنود. وأضاف ان المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت اكتفى بأقل ما يمكن.

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