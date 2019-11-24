ليلى زاهر بإطلالة أنثوية تُشعل "إنستجرام" (صور)

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من الصور الجديدة لها.



وظهرت "ليلى" بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية توب من اللون الأبيض، وجاكت فرو من اللون البيج، واعتمدت على تسريحة بسيطة لشعرها، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، موجهة الشكر لخبيرة التجميل هبة فوزي، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، كان فيلم "عنتر وبيسة" إنتاج عام 2014، وشارك في بطولته محمد لطفي، أمينة، حسن عبد الفتاح، هشام إسماعيل، فاطمة كشري، إسماعيل الليثي، صوفينار، يوسف عيد، عبد الباسط حمودة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج محمد الطحاوي.

