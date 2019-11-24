وفاة "إيمان".. 10 معلومات عن آخر أنثى وحيد قرن سومطرى

نفقت آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا، بعد صراع مع المرض، اليوم السبت، والتي كانت منتشرة في أنحاء آسيا، لتعيش في مجموعات صغيرة معظمها بإندونيسيا.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها، في سياق السطور التالية:



- يسمى أيضًا وحيد القرن الكركدنّ السومطرى.

- الأنثى الأخيرة النافقة تسمى "إيمان".

- ماتت عن عمر 25 عامًا، متأثرة بإصابتها بالسرطان في جزيرة بورنيو.

- كانت تتلقى رعاية في محمية طبيعية منذ اصطيادها عام 2014.

- ضمن فئة وحيد القرن السومطري الذى صار منقرضًا، ونفق آخر ذكر وحيد قرن سومطري بماليزيا في مايو الماضي.

- يعد وحيد القرن السومطري أحد الثدييات الضَّخمة.

- تتراوح أوزانه المُسجَّلة من 500 إلى 1،000 كيلوجرام، بمتوسّط 700 إلى 800 كيلوجرام.

- يبلغ ارتفاعه عند الكتف ما يتراوح بين 112 إلى 145 سنتيمترًا.

- طول جسده من 2.71 إلى 3.88 م.

- لم يلد أي صغار حتى مضيّ نحو 20 سنة.