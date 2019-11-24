أمسيات شعرية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددا من الفعاليات، فعقدت مكتبة الشموت، ورشة حكي لقصة "لا تهمل سلاحك" ضمن سلسلة قصتي صديقتي، تأليف شوفي علي عن ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ولا تأمن لعدوك، وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية شعرية أدارها محمد هباش الذي استهلها بقصيدة "كسرتى غرورى" لمحمد أشرف، قصيدة "ظلام الليل" و" اليوم غابت شمسه" لإيهاب إسماعيل، قصيدة "أغمض عيونك" لمحمد متولى، "وارب الباب" لياسمين ثابت، "حبة حنين" لولاء البركاوي، وألقى الفنان محمد يوسف عدة أغنيات، بحضور الشاعر عواد مهنى، تهانى على، الصحفى محمد الحلوانى، الفنان عادل حنين.



عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية، أدارها الدكتور عبد الباقى السيد، بدأت بقصيدة "بكى" لبهجت الدقميرى، وقصيدة "كأنك عدم" لنشأت النادي، ثم قصيدة "أمير الوجع" لمجدي مهدي، وقصيدة "الدرويش" لميرفت عبد الجيد، وقصيدة "أنا ابن مصر" للطالب أحمد ياسر، وختاما قصة "أحوال" لإبراهيم السمري. بجانب عرض فيديو عن ROBOTS بنادي تكنولوجيا المعلومات، كما قدمت فرقتي الموسيقى العربية والنحاسية بقصر ثقافة بنها عرض فني قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغاني الفردية والجماعية والعديد من المقطوعات الموسيقية.