رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير المالية

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، وزير المالية، داخل مقر رئاسة النيابة الإدارية.



تطرق اللقاء للدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.



وأثنى "المنشاوي" على الجهود الحثيثة لوزارة المالية في تطبيق السياسات العامة للدولة وتوجهات الحكومة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي.





