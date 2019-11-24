أنيسة حسونة: الكرة دون جماهير ليس لها طعم

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرار بعودة الجماهير إلى الملاعب المصري، خاصة مع الالتزام الذي أبداه الجماهير في مباراة التأهل لأوليمبياد طوكيو، بين مصر وكوت ديفوار.



وأكدت النائبة، في بيان لها، دور الجماهير في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز تطورها، لافتة: «لا يوجد ما يستدعي استمرار منع الحضور الجماهيري للمباريات ويجب فتح المجال للحضور، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد التشجيع».



وأشارت إلى أن الجماهير دائمًا ما تقوم بدورها سواء في مساندة الأندية في المسابقات الإفريقية، أو مساندة المنتخبات في كل المحافل الدولية، وأن قرار عودتها للملاعب يمثل عودة الحياة من جديد للكرة المصرية التي تأثرت كثيرًا للخلف أندية ومنتخبات بغيابهم.



ونوهت أنها سوف تتقدم ببيان عاجل إلى وزيري الرياضة والداخلية بشأن ضرورة عودة الجماهير للملاعب.