أحدث ظهور لابنة حنان مطاوع (صور)

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لابنتها "أماليا".



وظهرت نجلة حنان مطاوع، وهي نائمة على بطنها، واضعة كف يدها على السرير، معلقة "مطاوع" عليها بقولها: "يارب احفظها واسعدها وارض عنها، وأسعد كل الناس، صباح المحبة"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها متمنين لها العمر والصحة والسعادة.



وتشارك الفنانة حنان مطاوع، في مسلسل "رحيق زهرة"، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، نضال الشافعي، محمود عبدالمغني، أنوشكا، سهر الصايغ، باسم سمرة، رندا البحيرى، مدحت تيخا، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبدالغفور، مفيد عاشور، محمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، وعمر زهران، وإخراج حسني صالح.