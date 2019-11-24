دعوات أمريكية لسحب البيت الأبيض القوات العسكرية من قطر

طالب عدد من المواطنين الأمريكيين، بضرورة استعادة جنود الولايات المتحدة من قاعدة العديد الجوية في قطر، بسبب مخاوف من تعرضهم لهجوم مباشر من إيران، وفقًا لما ذكره موقع "ميدل إيست أون لاين" ومقره لندن.



وأوضح الموقع، أن الإدارة الأمريكية باتت ملزمة بدراسة العريضة المفتوحة التي تم تقديمها للبيت الأبيض حول هذا المطلب الأمريكي والرد عليها رسميًا، وذلك في أعقاب التقرير الاستخباراتي الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بشأن معرفة قطر مسبقًا بالهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في منطقة الخليج دون إخبار الحلفاء.



ووفقًا لما ذكره "ميدل إيست أون لاين"، جاء في نص العريضة الأمريكية بعنوان "أعيدوا لنا أحباءنا من قاعدة العديد الجوية"، أن العلاقات الأمريكية الإيرانية المتوترة "تجعل أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي عرضة لهجوم مباشر".



وأشار التقرير إلى أن التهديدات الإيرانية بضرب المصالح الأمريكية في الخليج لم تتوقف، لافتًا إلى أن عدد المشاركين في العريضة تجاوز الـ100 ألف مشارك، ما يجبر البيت الأبيض على مراجعتها وتقديم إجابات حولها بحلول 18 ديسمبر المقبل.



وذكرت العريضة أن إيران سبق أن هددت بمهاجمة قاعدة "العديد"، مضيفة: "لا نريد أن نضع ورودًا على قبور آبائنا وأبنائنا وبناتنا الذين كرسوا حياتهم لخدمة هذا البلد.. نطلب إعادة جنودنا الأحباء من قاعدة العديد الجوية".



وركزت العريضة على العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا منذ إعلان دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوجة بسبب دعمها الإرهاب، وتعاونها مع إيران، بينما تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قطر شريكًا استراتيجيًا.



وقال تقرير "ميدل إيست أون لاين"، نقلًا عن خبراء، إن العلاقات الإيرانية القطرية باتت منفسًا لكلا البلدين، وتجاوزت مرحلة "يكذبون علينا ونكذب عليهم"، في إشارة إلى تسريبات من حديث الرئيس القطري السابق حمد بن جاسم، عن الإيرانيين، حسب وثائق "ويكيليكس" التي نشرت في 2009.



وذكرت العريضة، أن قطر تكتمت على الكثير من المعلومات حول الهجمات الإيرانية الأخيرة في الخليج، متسائلة: "هل من الممكن أن يتعرض أحباؤنا في قاعدة العديد الجوية لهجمات في أي لحظة؟".



وكشف تقرير استخباراتي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قبل أسبوع، أن قطر كانت على علم مسبق بخطة أعدها الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة ناقلات نفط قبال سواحل الإمارات قبل ستة أشهر، إلا أن الدوحة لم تقدم معلومات لأي من حلفائها الغربيين.



وتعرضت أربع سفن لعمليات تخريبية قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية بالقرب من مضيق هرمز في مايو الماضي، ومن بينها ناقلتا نفط سعوديتان، وناقلة نفط نرويجية، وسفينة شحن إماراتية.



وحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن الوحدة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هي المسئولة عن هجمات ميناء الفجيرة.



وأضاف التقرير أن أعضاء مدنيين في الحكومة ودولة قطر كانوا على علم بأنشطة الحرس الثوري في هذه المنطقة، لكنها لم تبلغ أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية.



وتمثل "قاعدة العديد" حجر الزاوية في العلاقات الأمريكية مع الدوحة، إن لم تقتصر أهميتها على استضافة القاعدة الأكبر للولايات المتحدة، وهو ما بدا جليًا في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام أمير قطر، الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية يوليو الماضي.



وخلال حفل عشاء وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور "تميم"، سخر الرئيس ترامب، من تحمل قطر تكلفة التوسعات الأخيرة للقاعدة الجوية الأمريكية في قطر "العديد"، لكي تستضيف مزيدًا من العسكريين الأمريكيين، وسداد نفقاتها من أموال الدوحة، دون أن تدفع الولايات المتحدة شيئًا.



وقال الرئيس ترامب، في كلمته خلال مأدبة عشاء في واشنطن، أقامها وزير الخزانة الأمريكي للوفد القطري: "حسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا، وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".



وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي، عن إرسال مقاتلات من طراز F-22، لأول مرة إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك في ظل التوترات المتفاقمة مع طهران.



وفي السابع من نوفمبر الجاري، التقى وزير الدفاع القطري، خالد العطية، ونظيره الأمريكي، مارك إسبر، حيث تعهدت قطر بتطوير البنية التحتية لقاعدة "العديد" الجوية الأمريكية التي تستضيفها قطر.