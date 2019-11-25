اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية بالشرقية تستقبل رفات القديسة تريزا

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى، تقيمها الكنيسة الكاثوليكية، لاستقبال رفات القديسة تريزة، والذي وصل لمصر من فرنسا، ليجوب عددا من محافظات مصر، ويتبارك به الأقباط من أهالي محافظات مصر.



وقال القس سمعان صبحي، رئيس الطائفة الكاثوليك بمحافظة الشرقية، إن الاحتفالية من المقرر أن تبدأ صباح اليوم باستقبال فرق الكشافة ورواد الكنيسة لرفات القديسة، من الشارع الرئيسى وصولا للكنيسة، ثم إقامة قداس صلوات مستمر طوال اليوم.



وأضاف "صبحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رفات القديسة وصل لمصر على أن يجوب عددا من المحافظات، كان لمحافظة الشرقية نصيبا منها، على أن يتنقل الرفات بين 3 كنائس بمدن الزقازيق، وفاقوس، والعاشر من رمضان.



وأوضح أن عددا من محافظات مصر شهدت استقبال الرفات من بينها محافظات الصعيد "المنيا وأسيوط وسوهاج"، والجيزة والقاهرة والفيوم والإسكندرية، وتستقبل كنائس المحافظات الرفات ليوم واحد، ويتم رحيله في صباح اليوم التالي.



وأكد رئيس الطائفة الكاثوليكية، أنه من المقرر أن يسافر رفات القديسة تريزا من الشرقية لشرم الشيخ، عقب قضاء المدة المقررة له فى مدن المحافظة.