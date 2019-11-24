وفاة سجين في دمياط.. والتحريات: لا شبهة جنائية

تباشر النيابة العامة ، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة وفاة سجين من قرية الشعراء، في سجن مركز دمياط.





وتلقت النيابة العامة إخطارًا حول وفاة سجين يدعى "س. ف" من قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، أثناء وجوده في سجن قسم شرطة مركز دمياط، وقررت النيابة التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الوفاة، حيث عثر عليه مسئولو السجن متوفيًا.





وتم إخطار مديرية أمن دمياط بالواقعة للتحقيق فيها وكشف ملابسات وفاة السجين، وأسباب الوفاة، ودلت المعاينة الأولية والتحريات على أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية فيها.