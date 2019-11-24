الأهالي يضبطون رجلًا وسيدة حاولا إلقاء جثة بترعة المريوطية

نشر أهالي المريوطية عبر جروب رسمي لهم علي فيس بوك، واقعة تسببت فى إصابة أهالى المنطقة بالخوف والرعر الشديدن.



قال السكان عبر الجروب إنهم شاهدوا رجل وامراة يحاولان إلقاء جثة في ترعة المريوطية، ولم نتبين ملامحها لأنها ملفوفة بإحكام.



وأضاف سكان المريوطية أن السيدة جاءت بصحبة الجثة في "توك توك"، بينما كان الراجل المصاحب يركب دراجة نارية، مؤكدين أن الجناة كانا صامتين لا يريدان الكلام، وأن السيدة أصيبت بصدمة وفقدت القدرة علي النطق.



وتقدم أهالي المريوطية ببلاغ للنيابة، مؤكدين أن هذه الواقعة حدثت في الحادية عشرة صباحا اليوم الأحد.

