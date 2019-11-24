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عالم

"تيار الحكمة" العراقي يدعو لمحاسبة رؤوس الفساد بشكل علني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
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جدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد، مطالبته بالكشف عن المتسببين بإراقة الدماء سواء من المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة الإسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علني.

وقال الحكيم - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أكدت دعمي لمطالب المتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها وفق المدة الزمنية المحددة، وذلك خلال لقائي بعدد من القيادات النقابية والمهنية في العراق".

وشدد على ضرورة جدولة المطالب وفق الأولويات والجهات المعنية وأهمية معالجة وتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر أن تيار الحكمة الوطني أسهم في تهيئة المناخ المناسب للمضي قدما بالتشريعات التي تحقق المطالب، ولن يدخر جهدا مع باقي القوى السياسية في سبيل تحقيقها، وأكد أن التظاهرات حفزت جيل الشباب الذي طالما تحدثنا عنه ونفتخر به اليوم إذ جعلت له قضية يدافع عنها بوعي كبير.

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