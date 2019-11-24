وقف مديرة مدرسة لقص شعر طالب في دمياط.. وولي أمره: أجبرته

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه يتابع التحقيق في واقعة قص شعر طالب بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية، بعد أن قرر أمس إحالة الواقعة للتحقيق العاجل بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية.



وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم محاسبة كل المتسببين في الواقعة، مشيرا إلى أن هناك معايير للشكل والالتزام بالزي المدرسي داخل المدارس، ولكن أن يكون هناك عقاب بذلك الشكل لن يمر مرور الكرام، موضحا أنه تم وقف مديرة المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.



من جانبه قال محمد عزت، ولي أمر الطالب "إسلام" الذي تعرض لقص الشعر، إن مديرة المدرسة شلت حركة ابنه بمساعدة مدرس، وقصت شعره، وهو ما يعد تصرفا غير جائزًا، ويسبب ضرر نفسي للطالب، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إجراء رادع تجاه المديرة والمدرس؛ "كي نستطيع أن نحمي أبنائنا من تلك التصرفات المتهورة"، مضيفا أن تصرفات تلك المديرة تعد خطرا على المنظومة التعليمية.



كانت مديرية التربية والتعليم بدمياط تلقت شكوى من محمد عزت، ولي أمر الطالب "إسلام" بمدرسة كفر العرب الإعدادية، تفيد تعرض نجله لمعاملة سيئة أثرت في حالته النفسية سلبًا، بعد أن أقدم أحد المعلمين على قص جزء من شعر الطالب اعتراضًا على طوله.