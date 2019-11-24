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كيف تحصل على "شقة العُمر" من الإسكان الاجتماعى؟ (فيديوجراف)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:02 م
جريدة الدستور
محمد النادي
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تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم 3 غرف وصالة، بمساحة تصل لـ90 مترًا، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى.

بدأ صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، بيع كراسات شروط حجز الشقق ضمن الإعلان الـ12 بمكاتب البريد المميكنة الموجودة بالمحافظات المراد تسليم الوحدات بها، مقابل 150 جنيهًا، على أن يستمر بيع كراسات الشروط حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويصل سعر الشقة في الإعلان الـ12 إلى 197 ألف جنيه.

وكان الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي الذي طرح نهاية 2018، بسعر 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و184 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، لكن الإسكان طرحت الإعلان الـ12 بسعر أقل يصل إلى 28 ألف جنيه عن سابقه؛ لحرص الدولة وجهودها المبذولة للتنمية، والتي تتضمن تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة أفضل للسداد.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان، "أن هناك إقبالًا كبيرًا على سحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان، حيث قام فى اليوم الأول للحجز، 850 مواطنًا بدفع مقدمات الحجز، بينما تم سحب 10 آلاف كراسة شروط".

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال البيان، أنه سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2019.

أوضحت الوزارة، أن تسجيل البيانات، وسداد مقدم جدية الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتبع الراغب في التسجيل الخطوات الآتية الموضحة بالفيديو:

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