قوافل ثقافية للمناطق النائية في الوادي الجديد

قال وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، محسن حسب، إنه تم تنفيذ قوافل ثقافية للمناطق والقرى البعيدة والنائية بمراكز المحافظة الخمس.



وأضاف وكيل المديرية - في تصريح اليوم الأحد - أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل ثقافية للقرى البعيدة بشكل شهري، تتضمن عروضا فنية وحلقات نقاشية ومسابقات فنية وثقافية، مشيرا إلى أن القوافل تتضمن تنظيم أمسيات شعرية وعروض مواهب؛ لاكتشاف وتنمية المواهب، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية للأطفال.



وأكد حرص المديرية على تنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم، لما لها من دور كبير من محاربة الإرهاب واحتواء جميع المراحل العمرية والتواصل معهم.