طب سوهاج تناقش علاج التمددات الشريانية والوحمات الدموية بالمخ

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشري، تحت عنوان "علاج التمددات الشريانية والوحمات الدموية بالمخ"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أساتذة وأطباء جراحة المخ والأعصاب.



وقال الدكتور أحمد عزيز، إن هذا اليوم العلمي يعد اللقاء العلمي الأول الذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب، بمشاركة أساتذة وخبراء جراحة المخ والأعصاب من جامعات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج، وبحضور نخبة من شباب اطباء جراحة المخ والأعصاب من المستشفيات المختلفة بالمحافظة.



وأكد عزيز أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك اللقاءات العلمية وخاصة في المجال الطبي، وذلك من أجل تدريب شباب الأطباء وتحسين قدراتهم من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وذلك لتقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.



وقال الدكتور حسان النعماني، المشرف على كلية الطب البشري، إن فعاليات اليوم العلمي، تستمر على مدار يومين وتضمن خمس جلسات علمية، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لإجراء عمليات جراحية وقسطرة مخية لعدد 6 حالات مرضية بوحدة القسطرة بالمستشفى الجامعي.



وقال الدكتور مؤمن المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إن اليوم العلمي يناقش عددا من الموضوعات التي تتعلق بعلاج التمددات الشريانية عن طريق القسطرة التداخلية أو بواسطة الجراحة وتركيب الكلبس المعدني، إلى جانب مناقشة كيفية علاج الوحمات الدموية بالمخ بواسطة حقنها عن طريق القسطرة التداخلية أو إغلاقها جراحيا.