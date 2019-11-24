الجيزة تزيل خزان مياه أثر على سلامة عقار فى الدقى

وجه محافظ الجيزة حي الدقي بإزالة خزان مياه أعلى أحد العقارات بشارع إيران بالدقي؛ تسبب في حدوث شروخ نتيجة لتسرب المياه، مما يؤثر على سلامة العقار والقاطنين به، وذلك فور تلقي المحافظة شكوى من أحد المواطنين والواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية بشأن وجود الخزان.



وشدد المحافظ على إزالة الخزان خلال 24 ساعة على الأكثر، مع التأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وبناء على توجيهات محافظ الجيزة، كلف حي الدقي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم نحو إجراء المعاينة اللازمة، وإعداد التقرير الهندسي للمعاينة، وفور انتهاء التقرير أزال حي الدقي الخزان محل الشكوى، واستصدار قرار ترميم لما تسبب فيه الخزان من تلفيات بالعقار.



وأكد المحافظ مواصلة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها، حيث تلقت المحافظة شكاوى من وجود مخلفات وضعف مستوى الإنارة بنفق العشروة بنطاق حى العمرانية، حيث وجه على الفور رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات وتركيب كوابيل إنارة بالنفق وتمهيده أمام حركة المارة للتسهيل على المواطنين، وقد تم الانتهاء من كل الأعمال.



ونفذت محافظة الجيزة أيضا من خلال حي جنوب حملة لرفع الإشغالات والمخلفات من كوبري مشاة الجامعة، حيث تم رفع كافة أوجه الأشغال والمخلفات وتجريد المنطقة.